MANİSA KANSERDEN ÖLEN KIBRIS GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde pankreas kanseri tedavisi gören Kıbrıs Gazisi 67 yaşındaki Necdet Uysal, yaşamını yitirdi.
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde pankreas kanseri tedavisi gören Kıbrıs Gazisi 67 yaşındaki Necdet Uysal, yaşamını yitirdi.
Kıbrıs Gazisi 3 çocuk babası Necdet Uysal, 2 aydır tedavi gördüğü pankreas kanserine yenik düştü. Uysal için saat 11.00'de, Tepeköy Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Eğitim Alay Komutanı Kıdemli Albay Mevlüt Ece, Alaşehir Muharrip Gaziler Derneği Başkanı Osman Saraç ve vatandaşlar törene katıldı. Kılınan namaz sonrası askerlerin omzuna alınan Necdet Uysal'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Tepeköy Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı