Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İsmet Yetkin toprağa verildi.

Bulanık ilçesine bağlı Arakonak köyünde geçirdiği kalp krizinden dolayı hayatını kaybeden 66 yaşındaki Kıbrıs gazisi İsmet Yetkin için Arakonak Köyü Camii önünde askeri tören düzenlendi. Yetkin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Bulanık Devlet Hastanesinden konvoyla alınarak Arakonak köyüne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Yetkin'in naaşı köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Muş Vali Yardımcısı Alper Çifçi, Muş Garnizon Komutanı Piyade Albay Atilla Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Bulanık Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Abdulbari Aksoy, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Defin sonrası Muş Vali Yardımcısı Alper Çifçi, gazi Yetkin'in oğluna baş sağlığı dileklerinde bulundu. - MUŞ

Kaynak: İHA