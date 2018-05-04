Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde 65 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi Dursun Ali Balcı, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 65 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi Dursun Ali Balcı, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kıbrıs Gazisi Dursun Ali Balcı'nın naaşı Engiz Mahallesi'ndeki evinden alınarak Merkez Camisi'ne getirildi. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle yukarı Engiz Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazeye Kaymakam Yavuz Güner, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdullah Tekelier, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. - SAMSUN