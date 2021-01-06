Kıbrıs gazisi son yolculuğa uğurlandı
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Kıbrıs gazisi son yolculuğa uğurlandı

06.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:56
Kıbrıs gazisi son yolculuğa uğurlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 71 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Eşref Esen'in cenazesi toprağa verildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 71 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Eşref Esen'in cenazesi toprağa verildi.

Mide kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören ve dün ilçeye bağlı Gemiciler Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitiren Esen için tören Esenler Camisi'nde tören düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen törende, öğle vakti kılınan namazın ardından Esen'in cenazesi evinin önünde helallik alınmasının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Esen'in eşi Yaşar ve oğlu Ersin Esen törende güçlükle ayakta dururken, Ece Naz Solmaz dedesini karanfillerle son yolculuğa uğurladı.

Törene, Eşref Esen'in yakınlarının yanı sıra askeri erkan, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gönül Ünlü

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