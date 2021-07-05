Kıbrıs Gazisi Şahin son yolculuğuna uğurlandı

HABER

SON DAKİKA

MAGAZİN

SPOR

EKONOMİ

İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kıbrıs Gazisi Şahin son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Şahin son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çanakkale'de yaşayan Kıbrıs Gazisi Selahattin Şahin, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Çanakkale'de yaşayan Kıbrıs Gazisi Selahattin Şahin, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum Gazi Selahattin Şahin için Kepez Yeni Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına; Vali İlhami Aktaş, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer, merhum Gazi Selahattin Şahin'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs Gazisi Selahattin Şahin'in cenazesi düzenlenen törenin ardından Kalabaklı Köy Mezarlığına defnedildi. - ÇANAKKALE

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Fahrettin Koca Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İbrahim Selim Kerem Kamışlı Burak Özçivit Mohammed Al Saloussi
Spor Salih Uçan Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kıbrıs Gazisi Şahin son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 14:58:42. #1.14#

title