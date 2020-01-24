Kıbrıs gazisi Mehmet Bayrak'ın cenazesi toprağa verildi
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Kıbrıs gazisi Mehmet Bayrak'ın cenazesi toprağa verildi

Kıbrıs gazisi Mehmet Bayrak'ın (67) cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.

24.01.2020 19:57 | Son Güncelleme: 24.01.2020 20:00
Kıbrıs gazisi Mehmet Bayrak'ın cenazesi toprağa verildi

gazisi 'ın (67) cenazesi, memleketi 'nun ilçesinde toprağa verildi.

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Bayrak'ın cenazesi, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinin önünde alınan helalliğin ardından Yeni Cami'ye getirildi.

Bayrak için düzenlenen cenaze törenine, ailesinin yanı sıra Vali Yardımcısı Bayram Gale, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Tanrısevdi, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Bayrak'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Başköy Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kıbrıs gazisi Mehmet Bayrak'ın cenazesi toprağa verildi
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