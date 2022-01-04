Kıbrıs gazisi Halil Akçay, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Kıbrıs gazisi Halil Akçay, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Halil Akçay, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
AA / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Halil Akçay'ın cenazesi toprağa verildi.

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Halil Akçay'ın cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Akçay için Küçükçay köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Akçay'ın cenazesi, İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığında askeri törenle defnedildi.

Törene, Akçay'ın ailesi ve yakınları ile Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, Belediye Başkanı Alp Kargı, Merzifon Şehit Aileleri ve Harp Malulü Gazileri Derneği Başkanı Erol Cuma ile askeri personel katıldı.

Kıbrıs gazisi Halil Akçay, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

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AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri

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