Kıbrıs Gazisi Gelibolu'da toprağa verildi

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mustafa Doğruok (68), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Gelibolu ilçesinin Yazıcızade Mahallesi'nde oturan 2 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Mustafa Doğruok, rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Gazi Doğruak için Gazi Süleyman Paşa Camii'nde askeri tören düzenlendi. Törene; Vali İlhami Aktaş, Kaymakam Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar ile vatandaşlar katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi Doğruok, Alaattin Kalfa Mezarlığı'da defnedildi