Kıbrıs Gazisi Düzgün Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'da vefat eden 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi emekli Astsubay Mehmet Ali Düzgün, Amasya'da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Taşova ilçesine bağlı Uluköy köyüne getirilen Düzgün'ün cenazesi, evinde helallik alındıktan sonra ikindi namazını müteakip İlçe Müftüsü Harun Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Düzgün'ün ailesi ile Kaymakam Okan Yenidünya, Amasya Merkez Komutanı Piyade Albay Savaş Bor, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile askeri ve sivil erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA