Kıbrıs Gazisi Demir, Çanakkale'de son yolculuğuna uğurlandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 90 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Sami Demir'in cenazesi toprağa verildi.

Bayramiç Devlet Hastanesi morgundan alınan emekli astsubay Sami Demir'in cenazesi Yiğitler köyüne getirildi.

Kıbırs Gazisi Demir, burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, İl Genel Meclisi Üyesi Zeki Sezer, Bayramiç İlçe Emniyet Müdürü Coşkun Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Salih Albayrak, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.