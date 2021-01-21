Kıbrıs depremi Anamur ve Bozyazı'dan hissedildi

GÜNEY Kıbrıs'ta 5.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde de hissedildi.

Güney Kıbrıs'ta saat 17.26'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Türkiye'nin en güney kıyısındaki Anamur ve Bozyazı'da da hissedildi. Özellikle binalarda olan vatandaşlar etraftaki eşyaların sallanmasıyla sarsıntıyı hissetiklerini belirtti. Depremi Anamur'da hafif şekilde hissettiğini ancak Bozyazı'daki yakınlarının daha fazla hissettiğini kaydeden Gülseren Kurt, yakınlarını telefonla arayarak kapı altlarına ve masa altına girmelerini söylediğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ÜNAL