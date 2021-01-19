Kıble neresidir, nasıl bulunur? Kıble hangi yönderir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kıble neresidir, nasıl bulunur? Kıble hangi yönderir?

19.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:05
Kıble neresidir, nasıl bulunur? Kıble hangi yönderir?

Müslümanların ibadet sırasında yöneldikleri yer Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'daki Kâbe'dir. Kıble neresidir, nasıl bulunur? Kıble neresidir, nasıl bulunur? Kıble hangi yönderir?

Tarihte Kıble, Peygamber Efendimiz HZ. Muhammed'in, başlangıçta Mescid-i Haram'a yönelerek ibadet yaptığı, daha sonra Kudüs şehrindeki Mescid-i Aksa'ya yöneldiği, bir süre sonra kıble ile gelen vahiy üzerine yeniden Mescid-i Haram'a yönelerek ibadet yapmaya başladığı ifade edilir. Peki, Kıble neresidir, nasıl bulunur? Kıble hangi yönderir?

KIBLE NERESİDİR?

Kâbe veya Kâbe'nin gökyüzüne doğru dikey doğrultusu, kişinin yüz açısı içerisinde kaldığı sürece namaz kılan, kıbleye yönelmiş sayılmaktadır (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 70). Buna göre namaz kılan, kendisini Kâbe'ye dik olarak bağlayan doğrudan, sağa veya sola tam 45 (kırk beş) derece dönmediği takdirde yüzü, Kıble istikametinden tamamen sapmış olmaz. Dolayısıyla da namazın sıhhatine engel teşkil etmez. Bununla birlikte namaz kılan kişi, gücünün yettiği ölçüde Kâbe istikametine tam isabet edecek şekilde yönelmeye çalışmalıdır. Daha önce kıble istikametinde kısmi sapmalar olacak şekilde yapılmış olan camilerde kılınan namazlar sahihtir. Ancak kıble sapmaları, en kısa zamanda ve mümkün olan en uygun yolla düzeltilmelidir. Yeni yapılacak olan camilerin mihraplarının ise Kâbe istikametine yönelik olarak hatasızyapılmasına azami özen gösterilmelidir.

KIBLE NASIL BULUNUR?

Kâbe'yi görerek namaz kılanların, doğrudan Kâbe'ye; görmeden kılanların ise Kâbe istikametine yönelmeleri (istikbâl-i kıble), namazın farzlarındandır. İnternet ile beraber uygulamalar sayesinde kolaylıkla Kıble bulunabilir. En eski yöntem ise pusuladır.

Güneş Kıble'yi bulmak için etkili yöntemler arasındadır. Güneşe doğru dönüp sağ elimizi kaldırdığımızda, Kuzey ön taraf, Güney ise arka tarafımız olacaktır.

Kıble Saati; Kabenin bulunduğu nokta, güneşin günlük deklinasyonundaki yeri ve bulunduğumuz nokta arasında olusan küresel üçgenin trigonometrik çözümünün zaman cinsinden ifadesidir. Güneşin deklinasyonu değiştikçe kıble saatleri de günlük olarak değişmektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Demet Akalın Acun Ilıcalı Neslihan Atagül
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Josef De Souza Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kıble neresidir, nasıl bulunur? Kıble hangi yönderir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 15:05:22. #1.14#
title