Kıble neresidir, nasıl bulunur? Kıble hangi yönderir?

Müslümanların ibadet sırasında yöneldikleri yer Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'daki Kâbe'dir. Kıble neresidir, nasıl bulunur? Kıble neresidir, nasıl bulunur? Kıble hangi yönderir?

Tarihte Kıble, Peygamber Efendimiz HZ. Muhammed'in, başlangıçta Mescid-i Haram'a yönelerek ibadet yaptığı, daha sonra Kudüs şehrindeki Mescid-i Aksa'ya yöneldiği, bir süre sonra kıble ile gelen vahiy üzerine yeniden Mescid-i Haram'a yönelerek ibadet yapmaya başladığı ifade edilir. Peki, Kıble neresidir, nasıl bulunur? Kıble hangi yönderir?

KIBLE NERESİDİR?

Kâbe veya Kâbe'nin gökyüzüne doğru dikey doğrultusu, kişinin yüz açısı içerisinde kaldığı sürece namaz kılan, kıbleye yönelmiş sayılmaktadır (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 70). Buna göre namaz kılan, kendisini Kâbe'ye dik olarak bağlayan doğrudan, sağa veya sola tam 45 (kırk beş) derece dönmediği takdirde yüzü, Kıble istikametinden tamamen sapmış olmaz. Dolayısıyla da namazın sıhhatine engel teşkil etmez. Bununla birlikte namaz kılan kişi, gücünün yettiği ölçüde Kâbe istikametine tam isabet edecek şekilde yönelmeye çalışmalıdır. Daha önce kıble istikametinde kısmi sapmalar olacak şekilde yapılmış olan camilerde kılınan namazlar sahihtir. Ancak kıble sapmaları, en kısa zamanda ve mümkün olan en uygun yolla düzeltilmelidir. Yeni yapılacak olan camilerin mihraplarının ise Kâbe istikametine yönelik olarak hatasızyapılmasına azami özen gösterilmelidir.

KIBLE NASIL BULUNUR?

Kâbe'yi görerek namaz kılanların, doğrudan Kâbe'ye; görmeden kılanların ise Kâbe istikametine yönelmeleri (istikbâl-i kıble), namazın farzlarındandır. İnternet ile beraber uygulamalar sayesinde kolaylıkla Kıble bulunabilir. En eski yöntem ise pusuladır.

Güneş Kıble'yi bulmak için etkili yöntemler arasındadır. Güneşe doğru dönüp sağ elimizi kaldırdığımızda, Kuzey ön taraf, Güney ise arka tarafımız olacaktır.

Kıble Saati; Kabenin bulunduğu nokta, güneşin günlük deklinasyonundaki yeri ve bulunduğumuz nokta arasında olusan küresel üçgenin trigonometrik çözümünün zaman cinsinden ifadesidir. Güneşin deklinasyonu değiştikçe kıble saatleri de günlük olarak değişmektedir.