Kibele 2" Sergisi Açıldı

Uluslararası Sanat ve Sanatkarlar Topluluğu Kültür Derneği (SAKÜDER) Onur Üyesi Ressam Prof. Dr. Ahmet Özol'un "Kibele 2" adlı 36. kişisel resim sergisi, Çorum'da sanatseverlerle buluştu.

Yağlı boya ve akrilik tekniğiyle hazırlanmış 49 eserden oluşan sergi için Çorum Belediyesi Sanat Galerisi'nde açılış töreni düzenlendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, en önemli yatırımın kültür ve sanata yapılan yatırımlar olduğunu söyledi.

Yapılan yolların, inşa edilen binaların zamanla ortadan kaybolduğunu ancak kültür ve sanata yapılan yatırımların miras olarak kaldığını ifade eden Candan, Çorum'da sergi açmasından dolayı Özol'a teşekkür etti.

Özol ise, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağlı boya ve akrilik tekniğinin yanı sıra kendi özel teknikler uygulayarak hazırladığı eserlerini "Kibele 2" adlı sergisinde bir araya getirdiğini söyledi.

"Kibele 1" sergisini 2007 yılında İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin kapanmadan önceki son sergi olarak açtığını ifade eden Özol, "Kibele, doğurganlığı ve üretkenliği temsil eden bir Anadolu tanrıçası. Benim de burada genellikle Anadolu insanını yansıtan çalışmalarım var. Kibele'nin bir simge olmasından dolayı ben de çalışmalarımda nazar boncuğunu simge olarak belirledim. Anadolu insanının saflığını ve temizliğini ifade eden bir simgedir nazar boncuğu bana göre." diye konuştu.

Açılış töreninin ardından davetliler sergiyi gezdi.

Sergi, 26 Nisan'a kadar gezilebilecek.