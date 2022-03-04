Kharkiv şehrine atılan Rus füzeleri, Twitch'te canlı yayın yapan Ukraynalı yayıncının yayınına yansıdı

Ukrayna'daki savaş bir haftayı geçmesine karşın şehirlerde bomba sesleri hala duyuluyor. Ukrayna'yı terk eden birçok yayıncının yanı sıra şehirlerde kalmaya devam eden yayıncılar da bulunuyor. Ukrayna'nın Kharkiv şehrinde yaşan iki kız kardeş Yulianna ve Alina, Twitch yayını sırasında evlerinin çevresine düşen bomba sonrası canlı yayını koşarak terk ettiler.

CANLI YAYINDA BOMBA SESLERİ DUYULDU

Popüler canlı yayın platformu Twitch'te sohbet yayınları yapan Ukraynalı iki kız kardeşin canlı yayını sırasında evlerinin dışında duyulan patlama sesleri sonrası korkarak canlı yayını terk ettiler. Bomba patlamadan saniyeler önce camdan dışarıya odaklanan yayıncı Yulianna, dışarıdaki hareketliliği fark etti ve saniyeler sonra dışarıda bomba sesleri duyuldu.

RUS FÜZELERİ KHARKIV'İ BOMBALIYOR

Rusya'nın Ukrayna işgalinden bu yana Ukraynalı birçok vatandaş ülkeyi terk etse de evlerinde kalmaya devam edenler de bulunuyor. Kharkiv şehrinde yaşayan bu iki kız kardeş de onlardan birileri. Rus füzelerinin Kharkiv şehrini bombaladığı anlara Twitch yayıncıları şahit oldu.