Khalilzadeh'in "Elli Kelimelik Mektuplar" filmi 10 Eylül'de vizyona girecek
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Khalilzadeh'in "Elli Kelimelik Mektuplar" filmi 10 Eylül'de vizyona girecek

Khalilzadeh'in 'Elli Kelimelik Mektuplar' filmi 10 Eylül'de vizyona girecek
Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

Yönetmen koltuğuna Emir Khalilzadeh'in oturduğu "Elli Kelimelik Mektuplar" filmi 10 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmen koltuğuna Emir Khalilzadeh'in oturduğu "Elli Kelimelik Mektuplar" filmi 10 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.

Yapımcılığı İstanbul Medya Akademisi ve Medya Fikir Kulübü'nün üstlendiği filmin başrollerini Gizem Karaca, İlker Kızmaz, Tekin Temel, Derya Alabora ve İlhan Şeşen paylaştı.

Film, Adnan Menderes döneminde Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Bayındırlık Bakanlığı görevlerinde bulunan Tevfik İleri'nin 27 Mayıs darbesiyle Yassıada'ya sürgün edilişini ve ailesinin başından geçen olayları anlatıyor.

Darbeyi gerçekleştiren askeri cunta yönetimi tarafından Yassıada'ya sürülen ve aylarca kötü muameleye maruz kalan Tevfik İleri'nin sadece 50 kelime yazma hakkı verilen mektuplarla hayata tutunmasını anlatan film, halkın gözünden uzak gerçekleştirilen yargılanmalara ve dönemin haksızlıklarına ışık tutuyor. Darbeyle birlikte olumsuz anlamda değişen hayatları da işleyen yapım, zorluklarla dolu ortamda oluşan bir aşk hikayesine ve hukuk mücadelesine odaklanıyor.

Sadık Yalsızuçanlar'ın "Vefa Apartmanı" kitabından serbest uyarlanan filmde rol alan Gizem Karaca Tevfik İleri'yi savunan idealist bir avukatı, İlker Kızmaz ise cuntayı kızdıracak haberler yapan bir gazeteciyi canlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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Khalilzadeh'in "Elli Kelimelik Mektuplar" filmi 10 Eylül'de vizyona girecek - Haberler
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