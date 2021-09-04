KGM'den yangın riski bulunan bölgelerde temizlik çalışması

KGM'den yangın riski bulunan bölgelerde temizlik çalışması Marmaris'te büyük bir tahribata neden olan orman yangını sonrası karayolu üzerinde bulunan ve yangın riskini arttıran yol üzerindeki ağaçlarda temizlik çalışması yapılıyor.