KGİD'de Karaoğlu güven tazeledi

Karabük Gazeteciler ve İletişimciler Derneğinin (KGİD) 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Karabük Gazeteciler ve İletişimciler Derneğinin (KGİD) 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Tek listeyle gidilen genel kurula, derneğe üye gazeteciler katıldı.

Güven tazeleyen KGİD Başkanı Serap Karaoğlu'nun yönetiminde ise Birsen Akça, Fahri Elieyioğlu, Bülent Diktepe, Semih Gülen, Mustafa Sarıoğlu ve Ramazan Akça yer aldı.

Karaoğlu, salgın nedeniyle iki yıldır herhangi bir etkinlik yapamadıklarını belirtti.

Zor şartlar altında faaliyet yürüttüklerinden bahseden Karaoğlu, kendisine güvenen meslektaşlarına teşekkür ederek, normalleşmeyle projelerini hayata geçireceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler