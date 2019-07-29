KGC'den İhsangazi ilçesine ziyaret

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Yönetim Kurulu, İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Hayati Sağlık, KGC Başkanı Mustafa Balcı ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

İlçede üretilen siyez buğdayı hakkında bilgi veren Sağlık, 20 bin dönümde İhsangazi siyez buğdayı ekildiğini ancak başka illerde üretilen siyez buğdayının İhsangazi buğdayı olarak satılmasından rahatsızlık duyduklarını söyledi.

Siyezin önemine değinen Sağlık, "Siyezin bölgemize ait olduğunu ve diğer bölgelerde üretilenlerin yerini tutmadığını ispatlamak için bilimsel çalışmalar yapılıyor. Siyezin İhsangazi siyezi olarak tescil edilmesi gerekiyordu. Gastronomi alanında da isim yapmış firmalar siyez talep ediyorlar. Özellikle siyez ununa yoğun talep var. Siyez konusunda Türkiye'de çok ses getirecek bir çalışma yapacağız." diye konuştu.

İhsangazi'nin önünü açacak hamleler yapmak istediğini ifade eden Sağlık, şunları kaydetti:

"Bir yıl içinde kanalizasyon ve su alanındaki altyapı sorunlarını çözeceğiz. Bu benim vatandaşlarımıza sözüm. İlçemizde bir entegre tesisimiz var. Ortadoğu'ya kapı malzemeleri satıyor, ayrıca ilçemizde bir tekstil fabrikamız var. Onlar da bizim göz bebeğimiz. Haftanın bir günü ilçemizde yöresel ürün pazarı oluşturmak için uygun görülen bir mekanda çalışma yapacağız. İnsanlarımızın doğal ve organik ürünlere ulaşımında bir kolaylık sağlayacağız."

Sağlık programının sonunda, Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Kadın Komitesi tarafından başlatılan "Bir Kalemle Çocuklara Umut Ol" kampanyasına da destek verdi.

Kaynak: AA