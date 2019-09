Ketojenik diyet nedir? Ketojenik diyet listesi neler içerir?

03.09.2019 14:55

Diyet çeşitlerini genelde yaz gelmeden önce merak edip araştırırız ve uygulamaya çalışırız. Fakat en çok uygulanan diyetlerden biri olan ve karbonhidrat rejimi olan ketojenik diyet merak konusu oldu. Karbonhidratlı ürünlerden uzak durup yağ ve protein tüketimine yönelik ketojenik diyet, bu şekilde sağlıklı bir beslenme alışkanlığı da sağlıyor. Peki, ketojenik diyet nedir? Ketojenik diyet listesi neleri içerir?

KETOJENİK DİYET NEDİR?

Ketojenik diyet öncesinde ketozis kelimesi anlamına bakmak gerekiyor. Ketozis, karbonhidratın düşük olması durumunda vücutta bulunan yağın yakılması demektir. Yani ketojenik diyette; karbonhidratları yani ekmek, pilav, makarna gibi yiyecekleri bırakıp bunların yerine yağ ve protein içeren balık, zeytinyağı, tereyağı içeren yiyecekleri tüketmek gerekir.

Bu şekilde yapılan ketojenik diyet sırasında vücut, enerji ihtiyacını karbonhidratlardan değil yağlardan sağlamak zorunda kalacak. Bu durumda ise vücutta ketonlar ortaya çıkacak. Bu da ketozis sürecinin işlediğini gösterir.

KETOJENİK DİYETİN FAYDALARI

Ketojenik diyetin üzerine yapılmış yirmiden fazla çalışma, onun kilo vermek dışında sağlığa faydalı olduğunu göstermiştir. Bu diyet, özellikle diyabet, kanser, epilepsi ve Alzheimer hastalığına karşı faydalıdır ve tavsiye edilmektedir.

Yağ yakılmasını sağlayan ketojenik diyet, kan şekeri ve insülin seviyesinden büyük düşüşler sağlar.

Epilepsi hastalarında uygulanan bir araştırma sonucunda hastaların bu diyeti uygulaması ile yüzde 54 nöbetlerin azaldığı tespit edilmiştir.

KETOJENİK DİYET NASIL YAPILIR?

Ketojenik diyette esas amaç karbonhidrat tüketimini azaltmak. Günlük en fazla tüketilecek karbonhidrat miktarı 50 gramdır. Karbonhidrat tüketimi sırasında ise işlemiş, rafine ürünlerden kesinlikle uzak durmak gerekir. Bu diyette tatlıları ve çikotaları bir süre hayatınızdan çıkarmanız gerekir.

Buna karşılık yağ ve protein tüketimi artırılmalı. Zeytinyağı, fındık yağı gibi bitkisel yağlar ile vücuda enerji sağlamak gerekir.

Kızartmalardan uzak durmak, yerine buharda pişmiş yiyecekleri tercih etmek gerekir. Ve bol su içilmesi gerekir.

Ketojenik diyet ve beslenme programıda ağırlıklı olarak zengin yağ ve protein değeri taşıyan besinler tüketilmelidir. Omega 3 bakımından zengin ringa ile ton balığı, somon balığı tercih edilebilir. Ayrıca protein kaynağı olarak da diğer besinler kırmızı et ile beyaz et daha çok tavsiyemiz beyaz et tercih edilmelidir.

SERBEST OLAN GIDALAR: Tereyağı, zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar, kuru yemişler, süt ve süt ürünleri, et çeşitleri, avokado ve yumurta.

YASAK OLAN GIDALAR: Ekmek, makarna, pilav gibi karbonhidratı yüksek gıdalar, meyveler (çok az miktarda günde bir kere tüketebilirsiniz), kök sebzeler, içinde mısır şurubu, glikoz şurubu gibi gizli şeker barındıran meyve suyu, bal, pekmez vb. gıdalar.

ÖRNEK KETOJENİK DİYET LİSTESİ

Aşağıda verdiğimiz liste örnek amacıyla verilmiştir. Bu diyeti uygulamak için önce bir uzmanla görüşmeniz gerekir. Özellikle diyabet gibi bir hastalığınız var ise uzman denetiminde yapmanız gerekir.

Sabah kahvaltı vakti

2 tane tam yumurta ve 1 tane yumurta beyazı

60 gram kadar lor peyniri

2 dal marul yaprağı

istediğim kadar limonlu yeşil çay

20 gram kadar zeytin yağı

1 tane multivitamin içeren tablet

Öğle Yemeği vakti

100 gram tavuk göğsü

60 gram lor peyniri

salata tabağı (Domates, marul yaprağı ve salata)

20 gram zeytin yağı

1 yemek tabağı sebze yemeği

Arada

6 tane ceviz

İkindi Zamanı

100 gram balık

salata tabağı

Akşam yemeği

100 gram kadar tavuk göğsü

1 yemek tabağı sebze yemeği