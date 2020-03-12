Ketenpere filmi konusu nedir? Ketenpere oyuncuları ve Ketenpere özeti!
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Şafak Sezer, Sinema, Güncel

Ketenpere filmi konusu nedir? Ketenpere oyuncuları ve Ketenpere özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ketenpere filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda ekrana gelen Ketenpere filmi hakkında Ketenpere konusu, Ketenpere özeti, Ketenpere oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Ketenpere filmi detayları.

12.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:26
Ketenpere filmi konusu nedir? Ketenpere oyuncuları ve Ketenpere özeti!

Ketenpere filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Ketenpere filmini izleyecek olanların merak ettiği Ketenpere konusu nedir, Ketenpere oyuncuları kimler ve Ketenpere özeti gibi konuları inceliyoruz.

KETENPERE FİLMİNİN ÖZETİ

Kalender, bir akrabasının kast şirketinde çalışan ve arada dizilerde, filmlerde ufak roller alan bir figürandır. Uzatmalı sevgilisi İmge ile evlenme hayalleri kuran Kalender, akrabasının adının karıştığı bir mali suçu üzerine alınca cezaevine girer. Cezaevinde tanıştığı Vefa abi isimli bir mahkum, kısa sürede Kalender'i çok sever ve onu himayesine alır. Cezasını tamamlayan Kalender, cezaevinden çıkar ve eski yaşamına geri döner. Vefa'nın dışarıdaki adamları ona dışarıda da yardım ederler. Bir süre sonra Vefa da cezaevinden çıkar. Kalender, Vefa'nın yanına gider ve ona kendi kast şirketini kurmak ve film çekmek hayalinden bahseder. Vefa çok sevdiği Kalender'e yardım etmeye ve ona bir film çektirmeye karar verir.

KETENPERE OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Kamil Çetin

Oyuncular: Şafak Sezer, Hakan Ural, Mehmet Esen, Serkan Şengül, Orhan Aydın

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2017 (108 dk)

Vizyon Tarihi: 3 Kasım 2017 Cuma

Senaryo: Şafak Sezer

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