Ketem Nedir, Görevleri Nelerdir? Ketem Randevusu Nasıl Alınır?

Ketem, meydana gelebilecek her türlü kanser riskinin taranmasında ve erken önlem alınmasında rol oynayan, bir tür hayat kurtarıcı bir uygulama olarak tanımlanabilir.

Ketem, meydana gelebilecek her türlü kanser riskinin taranmasında ve erken önlem alınmasında rol oynayan, bir tür hayat kurtarıcı bir uygulama olarak tanımlanabilir. Belli bir yaşa gelmiş olan herkes bu uygulamadan geçebilir. Sağlık açısından da olmazsa olmaz uygulamalardan biridir.

Ketem Nedir?

Kanser ciddi bir hastalıktır ve önüne geçilmesi için her türlü uygulamanın yapılması gerekmektedir. Tıp dünyasının gelişme göstermesi ile birlikte gelişmekte olan teknolojinin de kanser gibi bir hastalığa henüz net bir tedavisi bulunmadı. Bu sebepten dolayı insanlar kendi sağlıklarını gözeterek testlere ve tarama gibi yöntemlere başvurmaktadır. Ketem adı verilen kanser tarama testleri de bu testlerden biri olarak bilinir.

Ketem, erken teşhisin hayat kurtardığı bir düşünce ile kuruldu ve zaman geçtikçe daha çok gelişti. İnsanların sağlığını, toplum sağlığını daha iyi yöne götürmek amacıyla kurulan Ketem, kanser hastalığında erken teşhiste ve hayat kurtarmada büyük rol oynamaktadır. Kansere karşı mücadele veren ve savunma merkezi olarak da tanımlanabilir. Devlet hastanesinin bünyesinde hizmet veren bu sistemin bu zamana kadar çok hayat kurtardığı ve çalışmalarının her geçen gün daha iyi olduğu bilinir.

Ketem Görevleri Nelerdir?

Ketem kurulmasından sonra amaçlanmış olan en önemli hedefin hayat kurtarmak, insanların sağlığını iyi yönde etkilemek ve kanser gibi ciddi bir hastalığı önlemektir. Diğer özellikleri ve amaçladığı şeyler ise şu şekilde sıralanabilir:

1.Teşhis konulan hastaya tedavinin uygulanması için bir yönlendirme yapmak,

2.Tarama programı sonrasında ciddiyetin sağlanmasını ve farkına varılmasını sağlamak,

Kanseri erken dönemde teşhis etmek ve fark etmek,

Vermiş olduğu eğitimler sayesinde kanserden korunma yöntemini insanlara aşılamak ve öğretmek,

Kanser hastalığının farkına varılmasını yaymak, farkına vardırdığı bilinçli insan sayısını ise en üst seviyeye çıkarmak,

Toplum sağlığını iyi yönde en üst seviyede tutmak olarak sıralanabilir.

Ketem testleri ve taraması nasıl yapılır sorusu ise çok sorulmaktadır. Bu işlem vücuda göre ve hastalığa göre farklılıklar gösterir. Örneğin akciğer için ilk önce bir akciğer filmi istenir. Prostat, yumurtalık, kolon kanseri gibi hastalıklarda ise daha farklı yöntemler ve taramalar uygulandığı bilinir. Bunun yanı sıra meme kanseri, serviks kanseri gibi kanser türlerinde de farklı uygulamalar yapılır.

Ketem Randevusu Nasıl Alınır?

Ketem devlet hastanelerine bağlı olarak kurulduğu ve bu şekilde çalıştığı için ücretsiz bir şekilde başvuru yapmak ve tarama testinden geçmek mümkündür. Talep oluşturmak önce yapılması gerekenler arasında yer alır. https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/Ketem adlı internet adresine girip başvuru yapmak ve zaman geldiğinde gidip muayene olmak mümkündür. Bir diğer iletişim hattı olan ve test yaptırmak isteyen kişilerin ulaşacağı adres ise 0538 336 7300 bu numara olarak bilinir. Bir diğer iletişim yolu ise 0344 415 0426 numaralı hattı aramaktır. Bu iletişim yollarını denedikten sonra başvuru almak ve bilgi sahibi olmak mümkündür.

Kaynak: Hürriyet