Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

Ordu'da kestiği ağacın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

10.11.2019 14:25 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:30
Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

'da kestiği ağacın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.


Olay, ilçesi Kumanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motorlu testere ile ağaç kesen 'in (60) üzerine kestiği ağaç devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.


Özdemir'in cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA
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