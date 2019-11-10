Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

10.11.2019 14:25 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:30

Ordu'da kestiği ağacın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.



Olay, Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motorlu testere ile ağaç kesen Selami Özdemir'in (60) üzerine kestiği ağaç devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Özdemir'in cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA