Kestiği ağaç üzerine düşen işçi yaralandı
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Kestiği ağaç üzerine düşen işçi yaralandı

08.03.2021 19:29 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:33
Kestiği ağaç üzerine düşen işçi yaralandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kestiği ağacın dalı üzerine devrilen 35 yaşındaki Veli Ak, yaralandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kestiği ağacın dalı üzerine devrilen 35 yaşındaki Veli Ak, yaralandı. Hastaneye kaldırılan AK'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında, Veysipaşa Mahallesi, 1606 Sokak'taki boş bir arsada meydana geldi. Veli Ak, merdiven yardımıyla çıktığı ağacın dalını motorlu testere ile kesmeye başladı. Kestiği yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki ağaç dalı Ak'ın üzerine düştü. Ak, dalla birlikte yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü. Dalın altında kalan Ak, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sol bacağı kırık olan, omuz, kaburga ve boynunda da incinme bulunan Ak'ı, dalın altından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim etti.Ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Ak, tedaviye alındı. Geçimini ağaç kesim işleri ile sağladığı öğrenilen Ak'ın durumunu iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kestiği ağaç üzerine düşen işçi yaralandı
Kestiği ağaç üzerine düşen işçi yaralandı
Kestiği ağaç üzerine düşen işçi yaralandı
Kestiği ağaç üzerine düşen işçi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal YILDIRIM

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