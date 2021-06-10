Kestel Meydanı için ilk kepçeyi başkan Tanır vurdu
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Kestel Meydanı için ilk kepçeyi başkan Tanır vurdu

Kestel Meydanı için ilk kepçeyi başkan Tanır vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın Kestel ilçesine değer katacak ve şehrin yeni buluşma noktası olacak "Kestel Meydanı" için ilk kepçeyi Belediye Başkanı Önder Tanır vurdu.

Bursa'nın Kestel ilçesine değer katacak ve şehrin yeni buluşma noktası olacak "Kestel Meydanı" için ilk kepçeyi Belediye Başkanı Önder Tanır vurdu.

Kestel Belediyesi'nin ilçeye değer katacak projelerinden olan meydan projesi, bilhassa otoparkıyla ilçenin trafik sıkıntısına büyük ölçüde çare olacak. Mevcut meydanın fiziki, sosyal, ekonomik ve ekolojik yönlerinin rehabilite edilerek 60 adet elektrikli, 16 adet engelli araç olmak üzere toplam 331 araç ve 548 metrekare motorsiklet, bisiklet park alanı bulunan projeye ilk kepçe vuruldu.

Akıllı meydan projesinin startını vermek için iş makinesinin direksiyonuna geçerek ilk kepçeyi vuran Belediye Başkanı Tanır, "Bu proje, bir meydandan çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu proje; geleceğin modern, yeşil, sosyal ve yüksek refah seviyesine sahip Kestel'in mihenk taşı. Kestel'imizde hayatı değiştirecek ve akıllı şehircilik teknolojileriyle de hayatı kolaylaştıracak. Her yönüyle ilçemize yakışacak modern meydan ve yer altı oto parkımız güzel ilçemize hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Kestel Meydanı için ilk kepçeyi başkan Tanır vurdu
Kestel Meydanı için ilk kepçeyi başkan Tanır vurdu
Kestel Meydanı için ilk kepçeyi başkan Tanır vurdu
Kestel Meydanı için ilk kepçeyi başkan Tanır vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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