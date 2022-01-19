Kestel karla kaplandı Bursa'nın Kestel ilçesinde gece başlayan kar yağışı şehir merkezi ve yüksek kesimlerde etkili oldu.

KESTEL, BURSA (İHA) - Kestel karla kaplandı

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde gece başlayan kar yağışı şehir merkezi ve yüksek kesimlerde etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt genelinde yağış uyarılarının ardından, Kestel'de akşam saatlerinde Kar yağışı etkili oldu. Yağan kar yağışı sonrası Kestel beyaza büründü. İlçe merkezindeki futbol sahası ile oyun alanlarının karla kaplı bembayaz görüntüsü dikkat çekti.