Kestel'in ilk millet kıraathanesi ve kütüphanesi'nde çalışmalar sürüyor
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Kestel'in ilk millet kıraathanesi ve kütüphanesi'nde çalışmalar sürüyor

Kestel'in ilk millet kıraathanesi ve kütüphanesi'nde çalışmalar sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kestel Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan Millet Kıraathanesi ve Kütüphanesi'ndeki çalışmalar hızla devam ediyor.

Kestel Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan Millet Kıraathanesi ve Kütüphanesi'ndeki çalışmalar hızla devam ediyor. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, projeyi Eylül ayında hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi.

Kestel Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün ardından, Kale Mahallesi'nde yer alan ve Kültür varlığı olarak tescillenen eski değirmen binasının, Millet Kıraathanesi ile Kütüphanesi'ne dönüştürülme çalışmaları hızla devam ediyor. Gençlere 7 gün 24 saat hizmet verecek olan projede binlerce kaynak kitap, kitap okuma ve ders çalışma alanları, toplantı salonları, sunum ve söyleşi bölümleri yer alacak. Ayrıca ücretsiz internet, çay ve çorba ikramları da olacak. Projenin devam eden inşaat çalışmalarını inceleyen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kestelli gençlere örnek bir proje kazandıracaklarının altını çizdi. Başkan Tanır,"Hafızalarımızda değirmen binası olarak yer alan bölgeye inşa edeceğimiz kütüphane ve kıraathane ile, hemşehrilerimizin bazılarını çocukluğuna, bazılarının gençliğine yolculuk ettirerek hatıralarını canlandıracağız. Böylelikle tarihimizin geleceğe aktarılmasında büyük katkı sunmuş olacağız. Projemizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 2021 Eylül Ayı'nda tesisimizi hizmete açmayı hedefliyoruz. Projemizde rehber, kılavuz ve örnek buluşmaların, toplantıların, seminerlerin, konferansların, sergilerin de yapılabileceği, binlerce faydalı kitabın bulunacağı bir mekan olacak. Kütüphaneler bir kentin tarihine, kültürüne ve geçmişine ışık tutan mekanlardır. O kentin prestijidir. İnşallah, projenin tamamlanmasıyla Kestel'imize ve hemşehrilerimize, çok yakışacak bir hizmeti hayata geçirmiş olacağız. " diye konuştu. - BURSA

Kestel'in ilk millet kıraathanesi ve kütüphanesi'nde çalışmalar sürüyor
Kestel'in ilk millet kıraathanesi ve kütüphanesi'nde çalışmalar sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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