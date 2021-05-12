Kestel, Filistin bayraklarıyla donatıldı
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Kestel, Filistin bayraklarıyla donatıldı

Kestel, Filistin bayraklarıyla donatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kestel Belediyesi, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da saldırdığı Filistinli Müslümanlara destek olmak amacıyla, Kestel Kalesi'ne ve belediye binasına dev Türk bayrağı ve Filistin bayrağı astı.

Kestel Belediyesi, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da saldırdığı Filistinli Müslümanlara destek olmak amacıyla, Kestel Kalesi'ne ve belediye binasına dev Türk bayrağı ve Filistin bayrağı astı. Bunun yanı sıra esnaf ve vatandaşlara yüzlerce Filistin bayrağı dağıtıldı.

Kestel Belediyesi, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da saldırdığı Filistinli Müslümanlara destek olmak amacıyla ilçeyi Filistin ve Türk bayraklarıyla donattı. Ayrıca vatandaşlara ve ilçe esnafına Filistin bayrağı dağıtıldı. Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye başkanı Önder Tanır, "Ramazan ayının başından itibaren sistematik ve acımasız bir şekilde gerçekleştirdiği saldırılarla bizlere, bu mübarek ayı zehir eden siyonist, işgalci İsrail'i şiddetle kınıyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Dün Avrupa'nın kalbi Bosna'da yaşanan soykırıma, Irak'ta milyonlarca masumun katledilmesine, Yemende ve daha nice mazlum ülkeler ve halkların katledilmesinde olduğu gibi; Batı ve ABD her zamanki gibi İsrail'in şiddet ve işgalci saldırıları karşında yine sağır ve yine dilsiz şeytanı oynuyor. Yalnız, siyonist, işgalci İsrail bilmesi gereken bir şey var. Sizin zerre insan sevgisi, adalet, vicdan barındırmayan gücünüz, paranız, teknolojiniz var. Ama bir de gerçekler var. Siz zalimsiniz ve tarih onların zalimliğini yazacak. Unutmayın, sizin bir planınız, hesabınız varsa Allah'ında bir hesabı var! ve baki kalacak da O'nun hesabıdır! Kudüs bizler için, Selahaddin'in rüyası, Kanuni'nin mirası, Abdülhamid'in davasıdır. Kudüs ilk göz ağrımız, ilk sevdamız, ilk yönümüz, Miracımızın ebedi emaneti, inancımızın ezeli onurudur. Mazlum halkların sesi vicdanı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslüman'ın boynunun borcudur. ve sessiz kalan herkes bu insanlık suçunun ortağıdır. Biz zulme sessiz kalmayacağız. Kahramansı bir direniş sergileyen Filistin kardeşlerimizin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kestel, Filistin bayraklarıyla donatıldı
Kestel, Filistin bayraklarıyla donatıldı
Kestel, Filistin bayraklarıyla donatıldı
Kestel, Filistin bayraklarıyla donatıldı
Kestel, Filistin bayraklarıyla donatıldı
Kestel, Filistin bayraklarıyla donatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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