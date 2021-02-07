Kestel'deki meslek lisesi dezenfektan ve temizlik malzemesi üreterek salgınla mücadeleye destek oluyor
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Kestel'deki meslek lisesi dezenfektan ve temizlik malzemesi üreterek salgınla mücadeleye destek oluyor

07.02.2021 09:23 | Son Güncelleme: 07.02.2021 09:26
Kestel'deki meslek lisesi dezenfektan ve temizlik malzemesi üreterek salgınla mücadeleye destek oluyor

Bursa'nın Kestel ilçesinde faaliyet gösteren meslek lisesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek sağlamak amacıyla dezenfektan ve temizlik malzemesi üretiyor.

Bursa'nın Kestel ilçesinde faaliyet gösteren meslek lisesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek sağlamak amacıyla dezenfektan ve temizlik malzemesi üretiyor.

Bursa Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bekir Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulun Kimya Teknolojileri alanı bünyesinde Ocak 2020'de döner sermaye işletmesi kurarak imalata başladıklarını söyledi.

El dezenfektanı, ortam dezenfektanı, kolonya, sıvı sabun, yüzey temizleyici ve çamaşır suyu ürettiklerini belirten Aktaş, "Bir yılda yaklaşık 200 ton üretim yaptık. Bakanlığımızın bize verdiği makinelerle yaptığımız üretim sonucunda da 1,5 milyon lira kadar döner sermaye cirosu elde ettik." dedi.

Günde ortalama 5 ton üretim planladıklarını dile getiren Aktaş, yoğun günlerde üretimi 13 tona kadar çıkarttıklarını anlattı.

Bazı haftalarda 40 ton dezenfektan ve temizlik malzemesi üreterek Valiliğe, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, şirketlere ve çevre illere gönderdiklerini bildiren Aktaş, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız, dezenfektana parfüm katarak güzel kokusu olan bir dezenfektan üretimi yaptılar. Bu nedenle ilin birçok okulunda dezenfektanımız ilgi görmekte daha çok talep görmektedir. Son olarak da başvurularımız sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından okulumuzun ürünleri 'Kestel-16' markasıyla adlandırıldı. Bize destek veren İl Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere Kestel Kaymakamımız, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve bizimle her konuda destek veren Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunarız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Taş

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