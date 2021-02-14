Kestel'de traktöre çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Kestel'de traktöre çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

14.02.2021 08:59 | Son Güncelleme: 14.02.2021 09:14

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yusuf T. idaresindeki 16 ALV 031 plakalı otomobil, İnegöl-Bursa kara yolunun Kestel mevkisinde Kemal E'nin kullandığı 16 AEC 36 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Yusuf T. ve aynı araçtaki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kestel'de traktöre çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kestel'de traktöre çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kestel'de traktöre çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kestel'de traktöre çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Taş

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