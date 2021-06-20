Kestel'de çocuklar tiyatro oyunu ile eğlendi
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Kestel'de çocuklar tiyatro oyunu ile eğlendi

İhlas Haber Ajansı / Emrah Taş - Haberler | Yerel

Kestel'de çocuklar tiyatro oyunu ile eğlendi Korona virüs tedbirleri dolayısıyla uzun süre evlerinde kalan çocuklar için yeni normalleşme süreciyle birlikte çeşitli etkinlikler düzenleyen Kestel Belediyesi, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ara verilen sosyal ve kültürel etkinlikleri...

Kestel'de çocuklar tiyatro oyunu ile eğlendi

BURSA - Korona virüs tedbirleri dolayısıyla uzun süre evlerinde kalan çocuklar için yeni normalleşme süreciyle birlikte çeşitli etkinlikler düzenleyen Kestel Belediyesi, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ara verilen sosyal ve kültürel etkinlikleri yeniden düzenlemeye başladı.

Kestel Belediyesi tarafından pandemi sebebiyle uzun süre evde kalan çocuklar için çocuk tiyatrosu düzenlendi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte çocuk tiyatro oyunu yer aldı. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna yüzlerce çocuklar ve velileri katıldı. Müzik dinletilerinin de yer aldığı çocuk oyunu salonu dolduran çocuklara keyifli dakikalar yaşattı. Kestel'de yaşayan çocukların tiyatroya olan ilgisinin altını çizen tiyatro oyuncusu Hamza Berber, "Kestel'de yaşayan çocuklarımız, çocuk oyunlarına çok ilgili. Şöyle söyleyebilirim sahnedeki oyunu gözlerini kırpmadan izlediler. Çok keyifli ve çok eğlenceliydi bizler için. Uzun zaman ara verdiğiniz için çok heyecanlı geldik buraya, gördük ki çocuklarımız da aynı heyecanı bizlerle paylaşıyor. Kendi adıma söylemem gerekirse çok mutlu oldum çocuklarla buluştuğum için umarım onlarda eğlenmiştir. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve ekibine bu tarz etkinliklere önem gösterdiği için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kestel'de çocuklar tiyatro oyunu ile eğlendi
Kestel'de çocuklar tiyatro oyunu ile eğlendi
Kestel'de çocuklar tiyatro oyunu ile eğlendi
Kestel'de çocuklar tiyatro oyunu ile eğlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrah Taş

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