Kestel'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, polisin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, polisin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

Kale Mahallesi'ndeki plastik enjeksiyon kalıp üretimi yapılan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Devriye sırasında yangını fark eden polis ekipleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Taş