Kestel Belediyesi'nden Suriye'ye 4 yardım tırı

HAYRAT, TRABZON (İHA) - Kestel Belediyesi ve Hayrat İnsanı Yardım Vakfı işbirliği ile hazırlanan 4 yardım tırı, Suriye Tel Abyad'a hareket etti.

Kestel Belediyesi ve Hayrat İnsanı Yardım Vakfı ile birlikte hazırlanan ve kışlık kıyafet ile malzemelerin bulunduğu 4 yardım TIR'ı, Suriye Tel Abyad'a gönderilmek üzere yola çıktı. Kestel Belediyesi Garaj Amirliği'nde düzenlenen programa, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kaymakam Recep Öztürk, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Ali Sait Adiloğlu, İlçe Milli Müdürü Cengiz Uç, Hayran İnsanı Yardım Vakfı İl Temsilcisi Muhammet Bostan ve Kestel Temsilcisi Gökhan Tüccar katılım sağladı. Kuran-ı Kerim tilavetleriyle başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti. Türkiye'nin mazlumların yardım çağrılarına asla kulak tıkamadığını belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 'Ülke olarak mazlum kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Yerel yönetimler olarak, STK, dernek ve vakıflar olarak, Hz. Muhammed'in 'Veren el, alan elden üstündür.' hadisini düstur edinerek, bu yardım çağrılarını görmezden gelmiyoruz. Ne komşumuz aç iken tok yatabiliriz, ne de onlar huzursuzken kendimizi huzurlu hissedebiliriz. Biz her zaman mazlumun yanında olmuş bir milletiz ve olmak zorundayız. Hiçbir zaman din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmıyoruz, çünkü bizim tek derdimiz 'hayırlı el' olmak." diye konuştu. - BURSA

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