Kestel Belediyesi'nden asfalt mesaisi
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Kestel Belediyesi'nden asfalt mesaisi

Kestel Belediyesi'nden asfalt mesaisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kestel Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, eskiyen veya yıpranan asfaltın yerine yeni asfalt uygulaması yaparak sokaklarda, caddelerde ve kaldırımlarda kalite standartlarını yükseltiyor.

Kestel Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, eskiyen veya yıpranan asfaltın yerine yeni asfalt uygulaması yaparak sokaklarda, caddelerde ve kaldırımlarda kalite standartlarını yükseltiyor.

Kestel Belediyesi, ilçe merkezinin farklı noktalarında asfalt ve kaldırım çalışmalarını hızla sürdürüyor. Asfaltın yanı sıra parke ve bordür uygulamaları ile kaldırım çalışmaları da gerçekleştiren Kestel Belediyesi, yaya ulaşımında da güvenliğini sağlıyor. Bu kapsamda Belediye ekipleri tarafından 2021 yılının ilk 8 ayı içerisinde 2 bin 900 ton asfalt kaplama çalışması gerçekleşti. Asfaltın yanı sıra 26 bin 800 metrekare parke, 5 bin 100 metre bordür çalışmasıyla, yaya ulaşımının da güvenliği sağlandı. Ayrıca 43 kilometre arazi yolunda da revizyona gidildi.

Kestel Belediyesi olarak ulaşıma büyük önem verdiklerini ve ilçe içerisindeki ulaşımın daha kaliteli olabilmesi için de cadde ve sokakların eskiyen ve bozulan asfaltlarını yenilediklerini belirten Kestel Belediye Başkan Önder Tanır, "Kestel Belediyesi olarak ilçe genelinde eskimiş ve bozuk yol bırakmamak için hem yeni asfalt döküyoruz, hem de yama çalışmaları yürütüyoruz. Ayrıca imar planları neticesinde açılan yolların asfaltlanmasını gerçekleştirip, arazi yollarımızda revizyona gidiyoruz. Hemşehrilerimizin daha güzel şartlarda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak adına çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. İlçemizdeki mevcut ve yeni yapılan yolların asfaltlanmasını gerçekleştirerek ulaşımı rahatlatacağız. Kaldırımlarımızı da yenileyerek hemşehrilerimizin yaya ulaşımında da konfora önem veriyoruz. Yılın ilk 8 ayı içerisinde, ekibimizle birlikte yoğun mesai harcayarak 2 bin 900 ton asfalt kaplama çalışması, 26 bin 800 metrekare parke, 5 bin 100 metre bordür çalışması gerçekleştirdik. Yaptığımız ve yapacağımız bu çalışmalarla sokaklarımızı, caddelerimizi Kestel'e daha yakışır ve daha konforlu bir hale getiriyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kestel Belediyesi'nden asfalt mesaisi
Kestel Belediyesi'nden asfalt mesaisi
Kestel Belediyesi'nden asfalt mesaisi
Kestel Belediyesi'nden asfalt mesaisi
Kestel Belediyesi'nden asfalt mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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