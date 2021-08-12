Kestel Belediyesi, gençleri rafting ile buluşturdu
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Kestel Belediyesi, gençleri rafting ile buluşturdu

Kestel Belediyesi, gençleri rafting ile buluşturdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında onlarca genç, rafting heyecanı yaşadı.

Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında onlarca genç, rafting heyecanı yaşadı.

Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen 'Rafting Şenliği' kapsamında ilçede yaşayan onlarca genç, adrenalin ve heyecan dolu bir hafta geçirdi. İlçede yaşayan ve katılmak için başvuruda bulunan 15-25 yaş arasındaki gençler, Marmara Bölgesi'nin ilk rafting parkuru olan Orhaneli ilçesindeki Kocasu Çayı üzerinde 8,5 kilometre uzunluğundaki alanda rafting sporunun keyfini sürdü. Renkli görüntülerin sahne olduğu etkinliğe yoğun ilgi olduğu görüldü. Ev sahipliği için Orhaneli Belediyesi'ne teşekkür eden Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Turizmiyle, doğal güzelliğiyle, yöresel lezzetleriyle, sanayisiyle, tarımıyla değer katacak her şeyi bünyesinde barındıran Bursa'mıza, böylesine güzel bir tesis kazandırdıkları için Orhaneli Belediye Başkanımız Sayın Ali Akyurt ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'a tebriklerimi iletiyorum. Marmara bölgesinin ilk rafting parkuru olması bizleri çok heyecanlandırmıştı. Bizlerde Kestel Belediyesi olarak, Kestelli gençlerimizi Rafting ile buluşturmak istedik. Belediyemizin sosyal medya hesaplarından duyuruya çıkmamız ile birlikte çok yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Onlarca gencimiz, alınan tüm güvenlik önlemlerinin ardından, spor hocalarımız ile birlikte rafting yaparak, adrenalin ve heyecan dolu bir hafta geçirdi. Bu vesileyle projeyi tekrardan tebrik ediyor, Bursa'mıza, Orhaneli ilçemize ve sporseverlere hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Kestel Belediyesi, gençleri rafting ile buluşturdu
Kestel Belediyesi, gençleri rafting ile buluşturdu
Kestel Belediyesi, gençleri rafting ile buluşturdu
Kestel Belediyesi, gençleri rafting ile buluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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