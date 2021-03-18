Kestel Belediye Başkanı Tanır, Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin'i ziyaret etti
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Kestel Belediye Başkanı Tanır, Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin'i ziyaret etti

18.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:49
Kestel Belediye Başkanı Tanır, Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin'i ziyaret etti

Bursa'nın Kestel ilçesi Belediye Başkanı Önder Tanır ile beraberindeki Kestel Bilecikliler Derneği Başkanı Mehmet Doğru ve Belediye Meclisi üyeleri, kardeş şehir Pazaryeri Belediyesini ziyaret etti.

Bursa'nın Kestel ilçesi Belediye Başkanı Önder Tanır ile beraberindeki Kestel Bilecikliler Derneği Başkanı Mehmet Doğru ve Belediye Meclisi üyeleri, kardeş şehir Pazaryeri Belediyesini ziyaret etti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve meclis üyeleri tarafından ağırlanan Tanır ve beraberindekiler, çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

Konuklar, Tekin'le Bozcaarmut Barajı, Küçükelmalı Tabiat Parkı ve Kınık çömlek atölyelerinin ardından Söğüt Ertuğrul Gazi ve Bilecik Şeyh Edebali türbelerini gezdi.

Önder Tanır, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkan Zekiye Tekin daha önce bizlere hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuşlardı. Bizler bugün hem iadeyi ziyaret hem de kendilerine destek olmak için başkan yardımcılarımız ve belediye meclis üyelerimiz ile Pazaryeri ilçesine geldik. Kardeşlik hukuku içeresinde neler yapılabilir konularını istişare ettik. İnşallah bu karşılıklı ziyaretleri artırmak suretiyle iki belediye arasında daha güzel ilişkilerin olduğu, her iki ilçenin ve halklarının menfaatleri için bu ziyaretlerin yararlı olduğuna inanıyorum. Güzel misafirperverlikleri için Sayın Başkan Tekin'e çok teşekkür ediyorum."

Tekin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Başkana ve Kestel Bilecikliler Derneği Başkanımız Mehmet Doğru'ya, Belediye Meclisi üyelerine bir abi belediye olarak bizleri ziyaretlerinden ve verdikleri destek sözlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN

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