Kestaneci Piknik Alanı yoğun ilgi görüyor Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kestaneci Piknik Alanında bulunan Mini hayvanat bahçesi, yöresel ürün stantları, süs havuzu, kır kahvesi, çocuk oyun parkları ile çam ağaçlarının gölgesinde eşsiz manzarasıyla Ereğli halkını ağırlayan Kestaneci Piknik Alanı, belediyenin yaptığı son düzenlemelerle...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kestaneci Piknik Alanında bulunan Mini hayvanat bahçesi, yöresel ürün stantları, süs havuzu, kır kahvesi, çocuk oyun parkları ile çam ağaçlarının gölgesinde eşsiz manzarasıyla Ereğli halkını ağırlayan Kestaneci Piknik Alanı, belediyenin yaptığı son düzenlemelerle artık daha da cıvıl cıvıl. Başkan Halil Posbıyık, vatandaşları Kestaneci Piknik Alanı'na davet ederek "Yeni haliyle gezin, görün. Mutlu ayrılacaksınız" dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla Kestaneci Piknik Alanı, yeniden düzenlenerek ışıklandırıldı.

20 dönüm alan içerisinde mini hayvanat bahçesi, yöresel ürün stantları, süs havuzu, kır kahvesi, çocuk oyun parkları bulunan, çam ağaçlarının gölgesinde eşsiz manzarasıyla halkı ağırlayan Kestaneci Piknik Alanı, bakım ve temizliğinin ardından ışıklandırıldı, salıncak alanı ilave edildi.

Vatandaşları Kestaneci Piknik Alanı'nın yeni halini görmeye davet eden Başkan Halil Posbıyık, "İlk burayı keşfettiğimizde, ormanlık bir alandı. Sarmaşıklar sarmış, baltalarla falan yol açtılar, öyle bir durumdaydı. Yürüye yürüye gittik, ileride denizi gördük. Burası harika dedik ve hemen Orman Müdürlüğü'ne müracaat ettik. Buraya piknik alanı yapmak istiyoruz dedik ve gerekli izinleri aldık, açtık. Her geçen gün burayı geliştirmeye çalışıyoruz. Başta muhtarımız ve azaları, Kestaneci mahallesi halkı el birliğiyle burayı korumaya çalışıyorlar. Destek Hizmetleri Müdürlüğü'müz burayı ışıklandırdı. Harika bir görüntü var. Mini hayvanat bahçemiz var, çocuklar için atlar var. Girişte yöresel stantlar var. Kestaneci parkını görmeyen bütün hemşehrilerimi davet ediyorum. Yeni haliyle gezin, görün. Bu güzelliklerden yararlanın. Mutlu ayrılacaksınız" dedi.

Kestaneci Mahallesi Muhtarı Yücel Gökmen ve aileleriyle birlikte piknik yapan vatandaşlar, hizmetleri nedeniyle Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a teşekkür ettiler. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA