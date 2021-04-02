Keskin'de yoğun sis etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Keskin'de yoğun sis etkili oldu

Anadolu Ajansı / Talat Ünver - Haberler | Güncel
Keskin'de yoğun sis etkili oldu

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

İlçede gece başlayan ve sabah etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkkale-Kayseri kara yolunun bazı bölümlerinde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda görev alan trafik ekipleri sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Bazı sürücüler, dinlenme tesislerinde mola vererek sisin etkisinin azalmasını bekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talat Ünver

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Ali İhsan Su Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Alişan Cansu Dere Sezen Aksu Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Metin Oktay Şenol Güneş İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Keskin'de yoğun sis etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 09:32:33. #1.16#
title