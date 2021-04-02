Keskin'de yoğun sis etkili oldu

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

İlçede gece başlayan ve sabah etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkkale-Kayseri kara yolunun bazı bölümlerinde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda görev alan trafik ekipleri sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Bazı sürücüler, dinlenme tesislerinde mola vererek sisin etkisinin azalmasını bekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talat Ünver