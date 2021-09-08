Keskin; "Aileler gönül rahatlığı ile evlatlarını şoför esnafına teslim edebilir"

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, beraberinde Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce ile birlikte okul servisçilerini ve esnafları ziyaret ederek, bir araya geldi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, beraberinde Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce ile birlikte okul servisçilerini ve esnafları ziyaret ederek, bir araya geldi.

Keskin ve beraberinde İnce ile birlikte Atatürk Ortaokulu'nda hizmet veren servisçi esnafını ziyaret ederek, eğitim yılı sezonunun hayırlı olmasını dileyerek, sorun ve taleplerini dinlediler.

-"Gönül rahatlığı ile çocuklarınızı servise teslim edebilirsiniz"

Keskin, okul bahçesinde öğrencilerle de sohbet ederek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isteyerek, başarılar diledi.

Keskin, servisçilere yeni eğitim yılının hayırlı olmasını dileyerek,"Pandemi döneminde en çok sıkıntı çeken kesimlerin başında servisçilerimiz geliyor. 1.5 yıl içinde çok büyük zorluklar ve sıkıntılar çektiniz. Yüz yüze eğitim başladı. Bu süreç hem öğrencilerimize ve servisçi esnafımıza hayırlı olsun. Servisçi esnafımız kurallara uyuyor. Tüm ailelerimiz en kıymetli varlıkları olan evlatlarını gönül rahatlığı içinde şoför esnafımıza teslim edebilirler. Servislerimizde her türlü hijyen kuralları uygulanıyor.Çocuklarımız evden okula, okuldan eve şoför esnafımızın emanetindedir.Velilerimiz şoför esnafımıza güvensinler." dedi.

Keskin, çocukların servise binerken otomatik dezenfektanla ellerini yıkamalarını da uygulamalı olarak göstermelerini istedi.

Keskin, servisçi esnafına kurallara uydukları için teşekkür ederken, iletilen bazı sorunların da çözümü için takipçisi olacağını söyledi.

-"Malatyalı esnaftan alışveriş yapın, Malatya kalkınsın"

Keskin, İstanbul Pasajı bölgesi ve Ömer Efendi Sokağı üzerindeki kırtasiyeci veesnafları da işyerlerinde tek tek ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinleyip, istişarede bulundu.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, "Ailelerimizin en değerli varlığı çocuklarıdır.Velilerimiz merdiven altında ve marketlerden gidip ucuz diye kırtasiye almasın, gelip esnafından alsın. Çünkü kırtasiyeci esnafı çocuğuna kullandırmadığı kırtasiye ürününü başkasına satmaz. Esnaf komşusunun çocuğuna kalitesiz ürün satmaz. Esnafımızın böyle bir özelliği var.Malatyalı kendi esnafından alışveriş yapsın ki Malatya kalkınsın.Kendi esnafımızdan alışveriş yapalım. Malatya'da bir market şubelerini kapatarak gitti,Malatyalının parasını toplayarak gitti." şeklinde konuştu.

Keskin, piyasanın mutlaka sürekli denetlenmesini istediklerini bir kez daha gündeme getirerek, "Şu memlekette denetim yoktur. Sadece bir sektörde değil, bütün sektörlerde denetim yoktur. Bu konuyu sürekli gündeme getiriyoruz, müdürler ne iş yapıyor?" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: Bültenler