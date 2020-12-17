Keşkeğe pandemi döneminde ilgi arttı
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Keşkeğe pandemi döneminde ilgi arttı

17.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:45

Keşkeğe pandemi döneminde ilgi arttı Tokat'ta sofraların vazgeçilmezi olan keşkeğe pandemi döneminde ilgi arttı.

Keşkeğe pandemi döneminde ilgi arttı

TOKAT - Tokat'ta sofraların vazgeçilmezi olan keşkeğe pandemi döneminde ilgi arttı.

Tokat'ın yöresel yemeklerinden olan ve Osmanlı'dan günümüze kadar gelen fırın keşkeği geleneği köylerde yaşatılıyor. Yarma, kemikli kuzu veya dana eti, nohut ve çemen malzemeleri kullanılarak hazırlanan yemek tencerede pişiriliyor. Köy fırınında ev ekmeği yapan kadınlar fırının sıcağını değerlendiriyor. Ekmek piştikten sonra taş fırına tencere ile hazırlanan keşkek yemeği sürülüyor. Akşam saatlerinde hazırlanarak taş fırına verilen keşkek yavaş yavaş pişiyor. Sabah erken saatlerde fırından alınan keşkek kahvaltıda tüketiliyor.

Büyükyıldız köyü sakinlerinden Belkıs Tuna (68), geleneksel bir yemek olan keşkek yemeğini ninelerinden öğrendiklerini söyledi. Korona virüs salgını nedeni ile yöresel yemeklerden keşkeğe ilginin arttığını belirten Tuna, "Keşkeğimizi yarma, et, nohut ve Tokat'ın meşhur çemenini koyarak akşamdan hazırlıyoruz. Keşkeğimiz içindekiler tam bir vitamin deposu. Önceleri ayda bir kez yapıp yiyorduk, fakat bu korona günlerinde haftada bir kez fırına sürüp yiyoruz. Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen keşkeğimiz halen devam ediyor" diye konuştu.

Keşkeğe pandemi döneminde ilgi arttı
Keşkeğe pandemi döneminde ilgi arttı
Keşkeğe pandemi döneminde ilgi arttı
Keşkeğe pandemi döneminde ilgi arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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