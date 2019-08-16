KESK Genel Sekreteri Gürbüz: "Pazarlık edilebilir, görüşülebilir bir teklif olsaydı bu...

16.08.2019 17:28

5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi

KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz ANKARA - emur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında 4'üncü toplantı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, Kamu İşveren Heyeti adına hükümetin zam teklifini açıkladı. KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz, teklifin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA