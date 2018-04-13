Kesinleşmiş 16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı
Samsun'da, hakkında kesinleşmiş 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Samsun'da, hakkında kesinleşmiş 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından aranan ve hakkında kesinleşmiş 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Celal Demir'i yakaladı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demir, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.