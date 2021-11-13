Kesik baş cinayetinden müebbet alan şahıs yakalandı

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da 2003 yılında, kafası ve elleri bir torbanın içinde bulunan Ahmet Can cinayetiyle ilgili kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aslı Yağmur yakalandı.

İstanbul'da 2003 yılında meydana gelen olayda Esenyurt'ta bir torba içinde bulunan bir erkek kafası ve elleri bulunmuştu. Polis ekipleri, konuyla ilgili yaptığı çalışmada şahsın 50 yaşındaki Ahmet Can olduğunu tespit etmişti. Ekiplerin yapmış olduğu çalışma neticesinde olayı işleyen kişinin Aslı Yağmur ve sevgilisi Kazım T. olduğunu belirledi. Olaya ilişkin gözaltına alınarak tutuklanan Aslı Yağmur bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilirken cinayeti itiraf eden Kazım T. "Ahmet Can'ı, sevgilim Aslı Yağmur'a göz koyduğu için öldürdüm. Cesedi testereyle parçaladım" demişti. Yargılama sonucunda Kazım T. ve Yağmur canavarca hisle adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

Tekrar yakalandı müebbet ceza yedi

Verilen cezanın kesinleşmesinin ardından hakkında arama kararı çıkarılan Aslı Yağmur önceki gün Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği polislerince Sultangazi'de bir adreste yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlan Aslı Yağmur, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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