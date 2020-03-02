KESİAD'a ilk kadın başkan

02.03.2020 08:33 | Son Güncelleme: 02.03.2020 08:33

Seçil Beydemir Kaynak, yapılan genel kurulda tek aday olarak girdiği seçimde KESİAD'ın ilk kadın başkanı oldu.

Kemalpaşa Ramada Otel'de yapılan KESİAD'ın genel kurulunda KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Meriç bir konuşma yaparak geçirdiği 2 yıllık süreci anlattı. KESİAD kurucu başkanı Fahrettin Selçik'in divan kurulu başkanlığı görevini yürüttüğü kongrede tek liste olarak seçime katılan Seçil Beydemir Kaynak, oy birliği ile KESİAD'ın 18 yıllık tarihinde ilk kadın başkan oldu.

Kongrede söz alan KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Meriç, kendi döneminde ilk icraat olarak toplumsal cinsiyet eşitliği adına dernek ismindeki "iş adamları" yerine "iş insanları"nı eklediklerini söyleyerek, "Şimdi de bir kadın başkan seçerek KESİAD'ın toplumsal cinsiyet eşitliğine olan inancını ve laik demokratik anlayışa bağlılığını göstermiş olduk. Seçil Başkan'a başarılar diliyorum" dedi.

Oylama sonrasında bir teşekkür konuşması için kürsüye gelen KESİAD'ın ilk kadın başkanı Seçil Beydemir Kaynak ise kendisine gösterilen desteğe teşekkür etti. KESİAD'ın ilk kadın başkanı olmaktan duyduğu gururu dile getiren Kaynak, "Bu gurur aslında hepimizin. Bu yolda beni destekleyen, bana yol açan, yanımda duran ve cesaretlendiren tüm aileme, dostlarıma ve en önemlisi siz KESİAD üyelerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yeni yönetimde kadın üye sayısını da ikiden dörde çıkarmış olduk. Umarım hep beraber dolu dolu iki yıl geçirerek sizlere layık olmaya çalışacağım" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler