Yeni keşfedilen balık katili parazite 'Adana' ismi verildi
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Yeni keşfedilen balık katili parazite 'Adana' ismi verildi

Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI - Haberler | Güncel

Adana'da Çukurova Üniversitesi akademisyenleri, balıkları hasta ederek öldürdüğü bilinen yeni bir balık paraziti tespit etti. Keşfi tüm dünyayla paylaştıklarını belirten akademisyenler yeni türün adını 'Adana' koydu.

Türkiye sularında özellikle ekonomik değeri bulunan balıklarda görülen ve halk arasında balık biti ya da balık paraziti olarak bilinen parazit türleri, balıkların yüzgeçlerine, solungaçlarına ve ağız içlerine yerleşerek deniz canlıların beslenememesine ve ileri dönemde ölmesine neden oluyor.

HASTALIĞA BAĞLI OLARAK ÖLÜYORLAR

Türkiye sularında 512 balık türünün olduğunu ve 34 türün üzerinde yapılan incelemelerde 24 tür balık paraziti tespit ettiklerini söyleyen Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Argun Akif Özak, balıkların yüzgeçlerine, ağız içerisine ve solungaçlarına tutunan parazitlerin dokularda deformasyon yaptıkları ve balıkların hastalıklara bağlı olarak öldüklerini söyledi.

Yeni keşfedilen balık katili parazite 'Adana' ismi verildi

KEŞFEDİLEN YENİ TÜR DÜNYA LİTERATÜRÜNDE

Her geçen gün yeni bir parazit türünün ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Özak, şunları kaydetti:

"Yumurtalık ilçesinin açıklarında araştırma yaparken ilk kez görülen bir tür keşfettik. İsmini ise Adana'yı onurlandırmak için 'Caligus Adanensis' olarak adlandırdık. Bu tür zargana balıkları üzerinde bulundu. Ben ve doktora öğrencim Yetkin Sakarya ile birlikte keşfettik. Bu türü dünya genelindeki 270 tür ile karşılaştırdığımızda yeni bir tür olduğunu belirledikten sonra bunu dünya literatürüne duyurduk. Akdeniz'deki 24'üncü tür bizim bulduğumuz türdür. Bu tür caligus ailesine mensup bir tür ve kanca yapılarıyla balıkların solungaçlarına tutunuyor. Tutundukları yerlerde kanamalara sebebiyet veriyorlar. Oluşan yaraların da daha sonra bakteri ve mantar oluşmasına sebep veriyor. Bu hastalıklar da balıkların ölmesine neden oluyor."

Yeni keşfedilen balık katili parazite 'Adana' ismi verildi
Yeni keşfedilen balık katili parazite 'Adana' ismi verildi
Yeni keşfedilen balık katili parazite 'Adana' ismi verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

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Haber Yorumları (1)
ÇINAR SARAÇ: Yine mi Adana , Adana olmasa haber yapacak birşey bulamazlar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
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