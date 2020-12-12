Kesenin ağzını açan fenomen Danla Bilic, kendisine 150 bin TL'lik çanta aldı
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Kesenin ağzını açan fenomen Danla Bilic, kendisine 150 bin TL'lik çanta aldı

12.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:50

Yayınladığı makyaj videolarıyla fenomen olan ve ünlü bir şampuan markasının dijital yüzü olan Danla Bilic, kesenin ağzını açarak kendisine 150 bin TL değerinde bir çanta aldı.

Sosyal medyanın en çok kazanan fenomenlerinin başında gelen Danla Bilic, yıllardır Serenay Sarıkaya ile çalışan bir şampuan markasının dijital reklam yüzü olarak kamera karşısına geçti. Başarısını Instagram hesabından da ilan eden fenomen, kendisini ödüllendirmeyi ihmal etmedi.

150 BİN TL'YE ÇANTA

Ses getiren reklam anlaşmasından hatırı sayılır bir ücret alan Danla Bilic, kendisine 150 bin TL'lik Hermes Birkin marka çanta aldı. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, paylaşım başına ortalama 70 ile 100 bin TL arasında ücret alıyor.

Kesenin ağzını açan fenomen Danla Bilic, kendisine 150 bin TL'lik çanta aldı

Danla Bilic, kısa süre önce de yaş gününde yine kendisine 100 bin TL değerinde Hermes çanta almıştı.

Kesenin ağzını açan fenomen Danla Bilic, kendisine 150 bin TL'lik çanta aldı

SERENAY'LA İLGİLİ İDDİALARA CEVAP VERDİ

Serenay Sarıkaya'nın şampuan markasıyla iş birliğini bitirmesinin ardından Danla Bilic'in aynı markayla işbirliği yapması "Serenay gitti, Danla geldi" yorumlarına neden olmuştu. Instagram hesabından paylaşım yapan Danla ise "Kimse kimsenin yerine gelmedi. Apayrı bir platformda apayrı bir projeye imza attık" diyerek iddiaları yalanlamıştı.

Kesenin ağzını açan fenomen Danla Bilic, kendisine 150 bin TL'lik çanta aldı
Kesenin ağzını açan fenomen Danla Bilic, kendisine 150 bin TL'lik çanta aldı

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