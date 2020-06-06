Keşan sahilindeki bazı çöp konteynerleri yakıldı Keşan ilçesindeki Mecidiye sahilinde bulunan bazı çöp konteynerleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı.

Keşan ilçesindeki Mecidiye sahilinde bulunan bazı çöp konteynerleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı.

TANAP Projesi kapsamında alınarak Mecidiye köyü sahiline konulan bazı çöp konteynerlerinin çevresindeki çöpler, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

Alevlerin büyümesi üzerine barakalarda yangın olduğunu düşünen vatandaşlar Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi.

İtfaiye ekipleri ve Mecidiye Köyü Muhtarlığına ait itfaiye aracı yangını söndürdü.

Konteynerlerin yakılmasına tepki gösteren Mecidiye Köyü Muhtarı Ali Balaban, "Bunu artık kaldıracak halimiz kalmadı, ilgilileri göreve davet ediyorum. Söyleyecek bir şey bulamıyorum." dedi.

Kaynak: AA