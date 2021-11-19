KEŞAN'IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU KUTLANDI

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü tören ve etkinlikleri gerçekleştirildi.

Keşan Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törene Keşan Kaymakamı Cemalattin Yılmaz, Keşan 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Mustafa Özay, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Program Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı söylendi. Anma ve kutlama mesajlarının okunmasından sonra Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, 99 yıl önce Keşanlı atalarımızın ayağa kalktığını ifade ederek, 'Boyun eğmedi, kendine kelepçe taktırmadı. Selamızı okutmadı. Dünyaya gözdağı verenler, Keşanlıların sinesine tosladı. Atalarımızı yok etmeye çalışanların defteri burada dürüldü ve kazandık. Bugün burada bu kazanımı kutluyorsak Keşanlı kahraman atalarımız sayesindedir. 'Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O sathı bütün vatandır' diyen Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Onlar ki Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın ifade ettiği gibi 'Çok değil, göğsümüzün üzerine çizsek seni isterse bundan sonra ufuk yansın, gök yansın çünkü sen bu milletin umduğu kahramansın' dediği kahramanlardır. 19 Kasım öyle sıradan bir gün değil. 19 Kasım sadece düşmanı kovmak değil, 19 Kasım Keşan'ın cesareti demek. 19 Kasım, 'Bu topraklarda, hür yaşadım, hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' demektir. Çünkü her işgal aynı zamanda bir başkaldırıdır, direnmektir, mücadeledir. Sonuçta vatandır, bayraktır ve de bayramdır. Bugün bizim bayramımız sevgili hemşerilerim. Kanla, çileyle, yoklukla sınanan Keşanlıların düğünüdür bugün. Bugün Keşan'ın gurur günüdür. Keşanlıyım diyenlerin övüncüdür. Keşan'ın bayramı kutlu olsun sevgili hemşehrilerim. Bugün zaferini gururla kutla Keşan? dedi.

Konuşmanın ardından Keşan'ın kurtuluşu ile ilgili düzenlenen şiir yarışmasında ilçe birincisi seçilen Yenimuhacir Ortaokulu öğrencisi Sudenaz Gücüyener eserini okudu. Etkinlikler, okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sürdü. Keşan Belediye Başkanlığı Halk Oyunları ekibi, Yenimuhacir Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Oyunları folklor ekibi ve Keşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları ve Folklor ekibi gösterilerini sundu. Etkinlik, gruplar ile resmi ve sivil araçların geçiş töreniyle son buldu.