Keşan'daki canlı hayvan pazarı açıldı Keşan Ticaret Borsası (TB) bünyesinde faaliyet gösteren canlı hayvan pazarı, koronavirüs tedbirleri alındıktan sonra yeniden açıldı.

Keşan Ticaret Borsası (TB) bünyesinde faaliyet gösteren canlı hayvan pazarı, koronavirüs tedbirleri alındıktan sonra yeniden açıldı.

İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararı ile 18 Mart'ta kapatılan hayvan pazarı, yeni tip koronavirüs tedbirleri alınmasının ardından yeniden faaliyete geçirildi.

TB Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazara maskesiz giriş yapılamayacağını söyledi.

Pazara gelenlerin ateşlerinin girişte ölçüleceğini belirten Kaymaz, şöyle konuştu:

"Canlı hayvan pazarına gelen vatandaşlarımızdan, kendi sağlıkları ve toplum sağlığı için kurallara uymalarını rica ediyoruz. Pazarda görevli Keşan Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile borsa personelimize teşekkür ederiz. Hayvan pazarının yeniden açılması tüm yetiştiricilerimize hayırlı olsun. Unutmayalım koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir."

Kaynak: AA