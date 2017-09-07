Keşan'da Yol Yapım Çalışmalarına Başlandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde ana caddelerin finişer ile asfaltlanması işi Enez Caddesinden başladı.



Sabah saatlerinden itibaren başlayan çalışmalar, söz konusu ihaleyi kazanan özel firma ekipleri tarafından yürütülüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Keşan Belediye Başkanı Opr. Dr. Mehmet Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Salim Şevik, firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı ve görüş alışverişinde bulundu.



Çalışma kapsamında, Kurtuluş Caddesi, İsmail Saraç Caddesi, Anafartalar Caddesi ve Enez Caddesi'ndeki mevcut asfalt freze makinesi ile kazınacak ve finişer ile bütün bir şekilde asfaltlanacak. Enez Kavşağı'ndan Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'ne kadar olan bölümün komple asfaltlanacağına dikkat çeken Başkan Mehmet Özcan, 4 bin 340 metreküplük mevcut asfaltın freze makinesi ile kazılacağını, yerine toplamda 10 bin 416 ton asfaltlama yapılacağını bildirdi. Özcan, çalışma kapsamında 167 adet kanalizasyon ve yağmur suyu baca kapağı ile 269 adet yağmur suyu ızgarasının asfalt kotuna getirileceğini de sözlerine ekledi. - EDİRNE