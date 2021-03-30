EDİRNE Keşan'da, 'Yayalar kırmızı çizgimiz' uygulaması hayata geçti
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EDİRNE Keşan'da, 'Yayalar kırmızı çizgimiz' uygulaması hayata geçti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
EDİRNE Keşan'da, 'Yayalar kırmızı çizgimiz' uygulaması hayata geçti

Keşan'da, 'Yayalar kırmızı çizgimiz' uygulaması hayata geçtiİÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'Yayalar kırmızı çizgimiz' uygulaması, Edirne'nin Keşan ilçesinde de yaya geçitleri kırmızıya boyanarak başlatıldı.

Keşan'da, 'Yayalar kırmızı çizgimiz' uygulaması hayata geçti

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'Yayalar kırmızı çizgimiz' uygulaması, Edirne'nin Keşan ilçesinde de yaya geçitleri kırmızıya boyanarak başlatıldı.

Keşan'da, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulamasına Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan ile polisler katıldı. Protokol üyeleri tarafından yaya geçidi kırmızıya boyandı.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, tüm Türkiye'de olduğu gibi Keşan'da da 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulamasının hayata geçirildiğini belirterek, 'Bizlerin önceliği kamuoyunda yaya önceliği algısını güçlendirmektir. Yeni dönemde birçok farkındalık yaratma uygulamasını imza attık. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Yaya geçidi bulunmayan bölgelerimizde de yeni yaya geçitleri oluşturuyoruz. Deforme olan bölgelerde de çizgi belirginleştirme çalışması yapıyoruz. Özellikle okul önlerinde yaya önceliğine dikkat çeken etkinlikler düzenliyoruz. Heykellerle yaya geçitlerinde farkındalık oluşturuyoruz. Bunların sürücüler tarafından da takdirle karşılandığına şahit oluyoruz. Bugün tüm Keşan'da yaya geçitlerini kırmızıya boyayarak farkındalık yaratıyoruz. Şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor ki, toplum kalabalıklaştıkça toplumda yaşayabilmek için birbirimizi saygılı olmaya davet ediyorum. Birlikte yaşama konusunda saygı kuralları bizim önceliğimiz olmalı' dedi. Etkinliğe katılanlar daha sonra uygulama kapsamında hazırlanan şapka, not defteri gibi ürünleri sürücü ve yayalara dağıttı.

EDİRNE Keşan'da, 'Yayalar kırmızı çizgimiz' uygulaması hayata geçti
EDİRNE Keşan'da, 'Yayalar kırmızı çizgimiz' uygulaması hayata geçti
EDİRNE Keşan'da, 'Yayalar kırmızı çizgimiz' uygulaması hayata geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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